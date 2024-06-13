В Саратовской области дорожные полицейские и общественники провели акцию «Безопасное лето на колесах»

Инспектор по безопасности дорожного движения Госавтоинспекции ОМВД России по Петровскому району капитан полиции Евгения Плитова напомнила юным участникам дорожного движения о значении дорожных знаков и сигналов светофора, рассказала о правилах безопасности при езде на велосипеде и самокате, а также о том, как обезопасить себя с помощью защитной экипировки.