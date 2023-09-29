В чем истинная причина разрыва Земфиры* и Литвиновой: "Политическая проститутка"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ На днях некогда популярная в России певица, а ныне иностранный агент Земфира* Рамазанова поставила жирную точку в отношениях с давней подругой, актрисой театра и кино Ренатой Литвиновой.