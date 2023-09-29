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    Продажный человек, страну продает, народ смотрит на это и молчитМИД ответил на ск...
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В чем истинная причина разрыва Земфиры* и Литвиновой: "Политическая проститутка"

В чем истинная причина разрыва Земфиры* и Литвиновой: "Политическая проститутка"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ  На днях некогда популярная в России певица, а ныне иностранный агент Земфира* Рамазанова поставила жирную точку в отношениях с давней подругой, актрисой театра и кино Ренатой Литвиновой.

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