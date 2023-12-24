Десять украинских волонтеров выехали за гумпомощью за границу и сбежали

Десять украинских волонтеров выехали за гуманитарной помощью за границу и сбежали. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Александр Прокудин, руководитель подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации.
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