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Десять украинских волонтеров выехали за гумпомощью за границу и сбежали

Десять украинских волонтеров выехали за гумпомощью за границу и сбежали

Десять украинских волонтеров выехали за гуманитарной помощью за границу и сбежали. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Александр Прокудин, руководитель подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации.

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