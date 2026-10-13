TV review: 'Crystal Lake' overexplains 'Friday the 13th'

"Crystal Lake," on Peacock Thursday, turns "Friday the 13th" into a very familiar TV mystery revealing banal backstory about the movie characters.
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