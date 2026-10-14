В Иерусалиме утром 14 октября 2026 года полиция Израиля объявила о завершении масштабной спецоперации, длившейся десять месяцев и приведшей к задержанию 28 подозреваемых в торговле опасными наркотиками .
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