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В США допустили возможность восстановления Трампа на праймериз

В США допустили возможность восстановления Трампа на праймериз

Кандидата в президенты Соединенных Штатов от партии республиканцев Дональда Трампа могут восстановить в бюллетенях на праймериз партии в штате Колорадо, если верховный федеральный суд решит не дисквалифицировать экс-президента.

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