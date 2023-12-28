В США допустили возможность восстановления Трампа на праймериз

Кандидата в президенты Соединенных Штатов от партии республиканцев Дональда Трампа могут восстановить в бюллетенях на праймериз партии в штате Колорадо, если верховный федеральный суд решит не дисквалифицировать экс-президента.
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