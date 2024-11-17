Медведев: завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского СПГ в Европе

Политик напомнил, что отмена санкций является одним из условий МосквыВ случае отмены антироссийских санкций позиции сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европе будут подорваны, высказал мнение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии