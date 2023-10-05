Анонсирована фигурка Фрирен и Ферн из “Провожающая в последний путь Фрирен” (Sousou no Frieren)Компания Design Coco, в сотрудничестве со студией Madhouse, представила фигурку Фрирен и Ферн в масштабе 1/7 из аниме “Провожающая в последний путь Фрирен”Читать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.