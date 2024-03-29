Разработчик Кузякин: российские дроны "Джокер" заставили сдаться в плен роту ВСУ

Российские FPV-дроны "Джокер" вынудили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика этих БПЛА "Центр комплексных беспилотных решений" Дмитрий Кузякин, слова которого передает РИА Новости.
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