Мигрантов начали защищать от идеи обязательного участия в СВО

Вадим Кузнецов

Если наличие гражданства Таджикистана лишает человека возможности нести обязанности российсклого гражданина в полной мере, следовательно, гражданин Таджикистана НЕ МОЖЕТ БЫТЬ одновременно и российским гражданином. Зачем нам получатели прав, не желающие платить за это выполнением обязанностей? Так что есть чудесный способ железобетонно защитить граждан Таджикистана от опасности мобилизации в Российскую Армию: не давать им российского гражданства. А у тех, кто гражданство получил уже, но служить не собирается, это гражданство следует прекратить.