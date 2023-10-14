Владимир Гладков. Участие в СВО как обязательное условие для получения российского гражданства мигрантами противоречит законам РФ и не имеет военного смысла.
Мигрантов начали защищать от идеи обязательного участия в СВО
Комментарии
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Виталий Мягков
Пока сопли жуете, россиян убивают, а нужные законы могут и за неделю принять.
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12 час.
Вадим Кузнецов
Если наличие гражданства Таджикистана лишает человека возможности нести обязанности российсклого гражданина в полной мере, следовательно, гражданин Таджикистана НЕ МОЖЕТ БЫТЬ одновременно и российским гражданином. Зачем нам получатели прав, не желающие платить за это выполнением обязанностей? Так что есть чудесный способ железобетонно защитить граждан Таджикистана от опасности мобилизации в Российскую Армию: не давать им российского гражданства. А у тех, кто гражданство получил уже, но служить не собирается, это гражданство следует прекратить.
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10 час.
ИП
Иван Петров
Скоро на всей территории России с криками Алах акбар это наша территория, произойдет захват территории, законно и безнаказанно территории России, будьте толерантней, добро пожаловать в 90ые
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7 час.
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