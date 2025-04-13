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Царьград

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"Вашингтон" потерпел крупнейшее поражение сезона против "Коламбуса" 7:0

"Вашингтон" потерпел крупнейшее поражение сезона против "Коламбуса" 7:0

Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Коламбусу" в гостевом матче НХЛ со счётом 7:0. Капитан команды Александр Овечкин, побивший рекорд Уэйна Гретцки, не играл, так как был в отпуске.

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