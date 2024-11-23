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«Это другое»: в МИД Германии объяснили различия в ордерах МУС на арест Путина и Нетаньяху

«Это другое»: в МИД Германии объяснили различия в ордерах МУС на арест Путина и Нетаньяху

Ситуации с ордерами Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина серьезно отличаются.

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