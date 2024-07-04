Пропавшие дети найдены живыми в Бурятии

Поисковые работы завершились успешно - пропавшие дети были найдены живыми. Минувшей ночью в поселке Кабанск пропали 11-летняя девочка и 10-летний мальчик, после чего их велосипеды были найдены возле магазина "Ромашка" у реки Исток.
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