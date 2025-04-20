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Путин дал понять США, что СВО продолжится до достижения целей

Путин дал понять США, что СВО продолжится до достижения целей

Президент России Владимир Путин в ходе общения с американским лидером Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом дал понять, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до достижения поставленных целей.

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