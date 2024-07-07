В Андреаполе у детского сада появилась новая крыша

В Андреаполе Тверской области отремонтировали крышу детского сада №5 «Теремок». Как сообщают в группе «Андреапольский муниципальный округ», работа была выполнена по региональной программе «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций».
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