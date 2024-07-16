Чем День ВМФ удивит петербуржцев и гостей города в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля, ФедералПресс. 28 июля в Петербурге отпразднуют День ВМФ. Утром состоится построение личного состава кораблей, на крейсере «Аврора» прозвучит гимн – также там поднимут Андреевский флаг.
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