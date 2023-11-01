ВСУ нанесли более 26 ударов по Горностаевскому району Херсонщины

Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население на левом берегу Херсонской области.Сегодня, 1 ноября, с утра наблюдается активная работа беспилотников противника над участком местности между Горностаевкой и Каирами.
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