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ВСУ нанесли более 26 ударов по Горностаевскому району Херсонщины

ВСУ нанесли более 26 ударов по Горностаевскому району Херсонщины

Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население на левом берегу Херсонской области.Сегодня, 1 ноября, с утра наблюдается активная работа беспилотников противника над участком местности между Горностаевкой и Каирами.

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