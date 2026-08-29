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Царьград

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ПСЖ оштрафован на 150 тыс. евро за перенос матча с 'Ренном'

ПСЖ оштрафован на 150 тыс. евро за перенос матча с 'Ренном'

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" штрафован на 150 тыс. евро за перенос игры с "Ренном" из-за плохого состояния поля.

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