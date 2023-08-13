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Овечкин о голах из «офиса»: «Это тренировки, должен быть хороший пас. Главное, чтобы шайба пришла, и происходит магия»

Недавно в Вашингтоне на тренировочных катках «Кэпиталс» в этой зоне появились специальные отметки с названием «офис Овечкина».

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