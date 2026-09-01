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Царьград

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Герой России предложил сократить разрыв в качестве медпомощи

Герой России предложил сократить разрыв в качестве медпомощи

Начальник штаба «Юнармии» Владислав Головин призывает к улучшению медицинской инфраструктуры в РФ, чтобы сократить разрыв в качестве помощи между городами и деревнями, с упором на строительство и модернизацию более 3000 поликлиник и ФАП.

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