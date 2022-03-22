Тимати планирует открыть в Москве сеть точек быстрого питания

tntmusicru/Instagram.com Рэпер Тимати подал заявку на грант мэра, чтобы открыть в Москве сеть точек фастфуда Российский рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие новой сети фастфуда.