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Тимати планирует открыть в Москве сеть точек быстрого питания

Тимати планирует открыть в Москве сеть точек быстрого питания

tntmusicru/Instagram.com Рэпер Тимати подал заявку на грант мэра, чтобы открыть в Москве сеть точек фастфуда Российский рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие новой сети фастфуда.

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