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МОСИНФОРМ

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Путин: Москва — символ нашей сплоченности и великих свершений

Путин: Москва — символ нашей сплоченности и великих свершений

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Торжественное мероприятие по случаю 879-й годовщины основания Москвы прошло в концертном зале «Зарядье».

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