«Сахаровский центр» закрыт, очередь за «Ельцинским»?

Анатолий Сазонов

Ну почему у нас всё идёт всегда с опозданием?К самой личности Сахарова особых претензий нет,но дело в том,что под "крышей" Сахарова и Ельцин -Центра собираются и крышуются легально самые отъявленные мерзавцы и предатели российского народа.Эмиссары недружественных стран как на работу постоянно посещают и постоянно курируют эти гадюшно-змеиные центры. Ну не может быть с церковью быть рядом подвал поклонников сатаны.