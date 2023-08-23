Россия постепенно избавляется от продажной идеологии девяностых Решение о ликвидации «Сахаровского центра» (признан в РФ иноагентом), принято Мосгорсудом по иску минюста, сообщает ТАСС.
«Сахаровский центр» закрыт, очередь за «Ельцинским»?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Верно и даже вспомнил о красном флаге! Удивил изрядно!
Ответить
10 час.
Анатолий Сазонов
Ну почему у нас всё идёт всегда с опозданием?К самой личности Сахарова особых претензий нет,но дело в том,что под "крышей" Сахарова и Ельцин -Центра собираются и крышуются легально самые отъявленные мерзавцы и предатели российского народа.Эмиссары недружественных стран как на работу постоянно посещают и постоянно курируют эти гадюшно-змеиные центры. Ну не может быть с церковью быть рядом подвал поклонников сатаны.
Ответить
1 час.
Владимир Алтайцев
тебя, суку пиндосскую, закрыть надо на пожизненное. А вообще ты не достойна жизни.
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии