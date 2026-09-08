Татарстанда махсус операция хәрбиләренә утын бәясенең яртысын компенсацияли башлыйлар

Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына утын чыгымнарының 50 проценты күләмендә компенсация бирә башлаячаклар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым