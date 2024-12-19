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В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

В Венгрии увидели политическую месть в действиях США. Как Сийярто объяснил введение санкций против российского банка?

Венгрия рассматривает санкции Соединенных Штатов против Газпромбанка не просто как недружественный шаг, а как политическую месть со стороны администрации Джо Байдена в отношении стран Центральной и Восточной Европы.

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