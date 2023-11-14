Визы США для участия в саммите АТЭС пока выдали не всем представителям РФ – Захарова

Фото: 123RF/oasisamuel Еще не все представители РФ получили визы для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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