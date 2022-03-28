В Китае обвинили Байдена в провокациях в адрес Путина: Вредит всему миру

В американских СМИ эксперты обвиняют Байдена в устаревших методах воздействия на другие страны. Авторы статей The Global Times Ян Шэн и Ван Хэни обвинили американского президента Джо Байдена в стремлении развалить Россию по сценарию развала СССР.
В американских СМИ эксперты обвиняют Байдена в устаревших методах воздействия на другие страны. Авторы статей The Global Times Ян Шэн и Ван Хэни обвинили американского президента Джо Байдена в стремлении развалить Россию по сценарию развала СССР.
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