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В Китае обвинили Байдена в провокациях в адрес Путина: Вредит всему миру

В Китае обвинили Байдена в провокациях в адрес Путина: Вредит всему миру

В американских СМИ эксперты обвиняют Байдена в устаревших методах воздействия на другие страны. Авторы статей The Global Times Ян Шэн и Ван Хэни обвинили американского президента Джо Байдена в стремлении развалить Россию по сценарию развала СССР.

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