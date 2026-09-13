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ТАСС

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Группировка "Днепр" уничтожила несколько дронов ВСУ в Запорожской области

Группировка "Днепр" уничтожила несколько дронов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) отряда "Барс-11" группировки войск "Днепр" уничтожил несколько БПЛА ВСУ, в том числе дрон-"ждун", в Запорожской области.

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