Названа возможная цель приезда премьера европейской страны в Москву

Во время переговоров, состоявшихся в Москве на прошедших выходных, премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог предложить российскому президенту Владимиру Путину план по сохранению поставок газа в условиях прекращения украинского транзита с 1 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии