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Названа возможная цель приезда премьера европейской страны в Москву

Названа возможная цель приезда премьера европейской страны в Москву

Во время переговоров, состоявшихся в Москве на прошедших выходных, премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог предложить российскому президенту Владимиру Путину план по сохранению поставок газа в условиях прекращения украинского транзита с 1 января.

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