"Учёные" из Орегона "обоснуют" план истребления человечества, обвинив людей в... "перегреве океанов"

Время вышло: ученые шокированы скоростью и последствиями климатических изменений Ученые не первый год бьют тревогу о стремительно меняющемся климате на Земле, однако самое резкое заявление о климатической угрозе прозвучало в конце октября.
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