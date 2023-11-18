Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • chernyj70 Чернышов
    Это что за статейка?Москаль не убежал...
  • Гоша Веверсис
    нет веры ни учёным ни политикам ,ученые работают на политиков"Учёные" из Орего...
  • Алексей Горшков
    В который раз натыкаюсь на этот вопрос! Мне кажется "Сталин" и "Сталинград" - ДВЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ !!! "Сталинград",по-мое...Атомный ледокол "...

"Учёные" из Орегона "обоснуют" план истребления человечества, обвинив людей в... "перегреве океанов"

"Учёные" из Орегона "обоснуют" план истребления человечества, обвинив людей в... "перегреве океанов"

Время вышло: ученые шокированы скоростью и последствиями климатических изменений Ученые не первый год бьют тревогу о стремительно меняющемся климате на Земле, однако самое резкое заявление о климатической угрозе прозвучало в конце октября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
А кто верит этим &quot;учёным&quot;?
Ответить
15 час.
Vlad Dirkin
Ученых гРета покусала?
Ответить
14 час.
Гоша Веверсис
нет веры ни учёным ни политикам ,ученые работают на политиков
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх