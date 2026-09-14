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Эксперт Московский объяснил, почему россияне переходят на менее крепкий алкоголь

Эксперт Московский объяснил, почему россияне переходят на менее крепкий алкоголь

Потребление алкоголя в России продолжило снижаться и в августе достигло 7,52 литра чистого спирта на человека — минимального с 1996 года уровня.

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