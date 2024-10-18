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Царьград

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  • Наталья Котельникова
    СПАСИБО уродам от всяких там министерств и департаментов. Огромная туча начальников и сволочей, работы - "0". Зампо..."Придётся ответит...
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Овечкин без очков: "Вашингтон" обыгрывает "Даллас" в напряжённом матче

Овечкин без очков: "Вашингтон" обыгрывает "Даллас" в напряжённом матче

В напряжённом матче в Вашингтоне "Кэпиталз" одолели "Даллас" со счётом 3:2. Голами отличились Уилсон, Строум и Рэддиш.

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