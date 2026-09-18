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Потерял протекцию Шукшина и отказался от переезда в США ради друга: Актер Сергей Колтаков и его выбор

Потерял протекцию Шукшина и отказался от переезда в США ради друга: Актер Сергей Колтаков и его выбор

Сергей Колтаков никогда не вписывался в привычные рамки актерской среды. Коллеги знали его как человека бескомпромиссного, с острым умом и абсолютным неприятием фальши, а близкие — как редкого по преданности друга.

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