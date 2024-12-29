В России хотят запретить "вход" БАДов в интернет: Каких изменений ждать осенью 2025 года

Пилюлям от всех бед хотят закрыть вход в интернет-магазиныМинкономразвитие подготовило законопроект, где сказано, что с 1 сентября 2025 года на маркетплейсах будет запрещена продажа БАДов без государственной регистрации.
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