В Смоленской области полицейские провели общероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники УМВД России по Смоленской области выступили инициаторами проведения спортивного праздника в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника и проводимому в России Году семьи.
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