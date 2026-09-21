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Укро-политолог: Долго терпеть такие потери Украина не сможет

Укро-политолог: Долго терпеть такие потери Украина не сможет

Озвученные польским премьером Дональдом Туском данные о 30-тысячных потерях Украины в месяц – крайне тревожная цифра, даже если верить в данные украинского официоза, будто Москва ежемесячно теряет 30-40 тыс человек.

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