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Глава судей ФИФА Коллина о матче Аргентины и Египта: «Момент Салаха и Альвареса в штрафной – нормальный контакт. Аттиа явно наступил Лисандро на ногу – фол есть фол»

Главный арбитр и председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о работе арбитров в матче 1/8 финала ЧМ-2026 между командами Аргентины и Египта (3:2).

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