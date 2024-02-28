Ученые Ямала обследуют безымянные географические объекты природного парка "Ингилор". Первого марта ученые отправятся на станцию Собь, чтобы провести опрос коренных жителей, туристов, для определения названия вершин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии