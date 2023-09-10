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4 токсичных материала на вашей кухне, которые могут основательно навредить

4 токсичных материала на вашей кухне, которые могут основательно навредить

На кухне мы готовим пищу, а пища - это про то, чтобы есть, чтобы жить. Но никак не про то, чтобы есть, чтобы себе вредить.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор прокукарекал, не предложив ничего взамен. А сковородки  ныне  такого качества, что всё  на них пригорает. Купил чугунную, надкеялся  на её работу, прокалил с солью минут 30, но как пригорала  на ней пища, так и пригорает.
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