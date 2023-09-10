4 токсичных материала на вашей кухне, которые могут основательно навредить

Елена ЖариковаКулинарияПодписаться4 токсичных материала на вашей кухне, которые могут основательно навредить На кухне мы готовим пищу, а пища - это про то, чтобы есть, чтобы жить. Но никак не про то, чтобы есть, чтобы себе вредить.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир АлтайцевАвтор прокукарекал, не предложив ничего взамен. А сковородки ныне такого качества, что всё на них пригорает. Купил чугунную, надкеялся на её работу, прокалил с солью минут 30, но как пригорала на ней пища, так и пригорает.Ответить13 час.
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