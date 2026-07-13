Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 615 подписчиков

«Будешь локти кусать, когда одна останешься!» Как я сорвала планы мужа и его друга заработать на моём гараже.

«Будешь локти кусать, когда одна останешься!» Как я сорвала планы мужа и его друга заработать на моём гараже.

Анна осторожно подъехала к воротам гаража. Она приехала всего лишь забрать коробку с инструментами отца, но вместо этого попала в самый разгар чужих грандиозных планов.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванютин
Ах Анька, тыкает несостоявшейся свекрухе. И что за бред про верстак на стене?
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4 н.
Марат
Да уж, история из жизни ...Сколько в 90-х у таких ухарей машинки обслуживал, так все они одним заканчивали - спивались к едрени-фени все ...Женщина прагматиком оказалась, молодец!
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4 н.