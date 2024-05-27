Reposted (Vladimir Sharypov): Качество жизни горожан складывается из многих факторов, значимое место здесь занимает состояние двора жилого дома.
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Reposted (Vladimir Sharypov): Качество жизни горожан складывается из многих факторов, значимое место здесь занимает состояние двора жилого дома.