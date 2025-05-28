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Неожиданная ‘крыша’: силовики были ошеломлены, узнав, кому позвонил иноземный торговец для решения проблем на нелегальном рынке

Avia.pro - СМИ Май 2025 года в Мытищах ознаменовался скандалом, который потряс местных жителей.

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Комментарии
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M
Malina
Надо устроить &quot;образцово-показательную&quot; ПОРКУ в Мытищах!!! ФСБ и Следком знают КАК это делается!!!
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36 мин.
Николай ИВАНОВ
Без наших чиновников и силовиков они не смогли бы себе такое позволить, а значит надо выворачивать на изнанку не только торгашей но и администрацию Мытищ........
Ответить
9 мин.
Ингерман Ланская
а аборигены эти мытищ  что, тупое стадо - прётся в этот гадюшник за дерьмом?
Ответить
8 мин.
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