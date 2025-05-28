Неожиданная ‘крыша’: силовики были ошеломлены, узнав, кому позвонил иноземный торговец для решения проблем на нелегальном рынке

Надо устроить "образцово-показательную" ПОРКУ в Мытищах!!! ФСБ и Следком знают КАК это делается!!!

Николай ИВАНОВ

Без наших чиновников и силовиков они не смогли бы себе такое позволить, а значит надо выворачивать на изнанку не только торгашей но и администрацию Мытищ........