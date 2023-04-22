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Одесса пишет:

Одесса пишет:

Нам пишут: Привет уважаемая ТО. Пишу, можно сказать, последнему из Могикан. Последнему адекватному телеграмм каналу, где все по прежнему, как в старой доброй Одессе.

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