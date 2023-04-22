Одесса пишет:

Нам пишут: Привет уважаемая ТО. Пишу, можно сказать, последнему из Могикан. Последнему адекватному телеграмм каналу, где все по прежнему, как в старой доброй Одессе.
Популярные статьи
- “За такие угрозы я тебя на пенсию отправлю”: Пригожин жёстко прошёлся по губернатору и подчеркнул, что с ним лучше не связываться
- Хамоватое мнение Пригожина о чиновниках и олигархах – сказал всю правду, которую давно было пора кому-то озвучить
- Армия Пугачёвой пойдет на Россию. А мы утираемся и молчим…
Свежие комментарии