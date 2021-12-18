Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Зачем напоминать об этом мелком говнюкеВыдворенный из Ро...
  • Severyanin
    Оторопь берёт от того, как такие придурки во власть попадают? Как трубопровод, дающий газ государству, может быть оши...Вице-канцлер Герм...
  • Severyanin
    Вот этого делать никак нельзя! Потом замучаемся возвращать его обратно. Ядерное оружие, это не пушка и не танк, это б...Белоруссия: стран...

В Белоруссии заявили о неспособных пережить ответ на санкции странах ЕС

В Белоруссии заявили о неспособных пережить ответ на санкции странах ЕС

Пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз сообщил, что на все санкционные ограничения по отношению к Белоруссии будут введены адекватные ответные меры, которые удастся пережить не всем государствам Европейского союза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх