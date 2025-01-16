16 января - Всемирный день The Beatles

Сегодня отмечается всемирный день группы The Beatles, пишут «Аргументы и Факты». Легендарная ливерпульская четверка стала символом целого поколения, а их хиты, такие как «Yesterday», «Yellow Submarine» и «Let It Be», остаются популярными до сих пор.
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