❗️ В Симферопольском районе Крыма четыре человека погибли в результате отравления угарным газом Сегодня ранним утром в частном доме села Укромное были обнаружены тела четверых человек - супружеской пары и двоих детей с внешними признаками отравления угарным газом.
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