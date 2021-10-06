Избиение судоисполнителя в Алматы: очевидица рассказала свою версию событий

Очевидица нашумевшего конфликта из-за сноса пристройки в Алматы озвучила свою версию случившегося. Женщина уверяет, что конфликт развязал сам судоисполнитель, передает КТК.
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