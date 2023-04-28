Пресс-секретарь Белого дома вышла из себя после вопроса о новых шпаргалках Байдена

Американские журналисты вывели на эмоции пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер вопросами о шпаргалках для президента США Джо Байдена.
Популярные статьи
- «Будем уничтожать всех на поле боя. Ни одного пленного больше не брать»: Пригожин о последствиях расстрела раненого бойца ЧВК «Вагнер» солдатами ВСУ
- NetEase: трюк Лаврова с уплатой членских взносов в ООН юанями восхитил китайцев
- «Отношения с финнами обостряются». РФ готова окончательно решить вопрос Сайменского канала
Свежие комментарии