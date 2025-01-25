Сенат США утвердил Хегсета на пост министра обороны

Пит Хегсет утвержден на пост министра обороны США американскими сенаторами.В ходе голосования в Сенате, трансляцию из которого вел телеканал C-SPAN, кандидатура Хегсета изначально не набрала необходимого количества голосов, в связи с чем потребовалось вмешательство вице-президента Джей-Ди Вэнса, являющегося председателем верхней палаты Конгресса.