Мошенники обманывают россиян несуществующими долгами за коммунальные услуги

Жертвам предлагают "закрыть долг" через QR-код Мошенники могут предлагать россиянам оплатить несуществующие долги за коммунальные услуги по поддельным QR-кодам, через которые они получат доступ к личным данным жертвы.
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